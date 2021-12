MASSAFRA – Incidente mortale sul lavoro stamattina a Massafra, in provincia di Taranto. La vittima è un gruista della ditta Massucco di Massafra che si occupa di logistica, movimento terra e noleggio macchine. L’uomo, Luigi Aprile di 51 anni di Massafra, stava spostando una gru da un camion, quando la stessa improvvisamente si é inclinata, facendo cadere l’operaio dal mezzo. Aprile sarebbe caduto per terra sbattendo violentemente la testa e sarebbe morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti lo Spesal (il servizio Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro) i Carabinieri e il 118.