Incidente mortale | Ancora una vittima, schianto tra Locorotondo e Martina

Un’altra vittima della strada in questi primi giorni dell’anno. Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina tra la strada provinciale 134 e la Statale 172 dei Trulli, Locorotondo e Martina Franca. Ha perso la vita un uomo di 79 anni, Nicola Palmisano di Locorotondo. La vittima era alla guida della sua Fiat Multipla, quando per cause da accertare si è schiantata, purtroppo per l’uomo non c’è statonulka da fare, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Martina Franca e la Polizia Locale.