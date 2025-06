Incidente mortale a Ravenna: perde la vita un 36enne materano

RAVENNA – Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno lungo via Dismano a Ravenna. A farne le spese è stato un motociclista residente ad Alfonsine. La vittima si chiamava Luca Cuscianna, 36 anni, originario di Matera. Lo schianto con una Audi A1, condotta da una donna di 60 anni è stato fatale per l’uomo, che è stato disarcionato dal mezzo e sbalzato contro il guard rail. Soccorso dal 118 con amputazioni e in fin di vita, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso all’arrivo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a cura della Polizia Locale di Ravenna, il centauro stava percorrendo via Dismano in direzione Ravenna a bordo di una moto Yamaha di grossa cilindrata, quando da una strada laterale, via Fosso Ghiaia, si sarebbe immessa l’autovettura nella stessa direzione di marcia. La moto ha tamponato violentemente la macchina. Sul posto il personale del 118, con ambulanza e auto medicalizzata. Per permettere i rilievi via Dismano è stata chiusa per alcune ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author