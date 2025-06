Leuca, 63enne muore soffocato da una fetta di prosciutto

Una tragica fatalità a Santa Maria di Leuca. Nelle scorse ore, un uomo di 63 anni originario di Martano è deceduto a causa di soffocamento, dopo aver ingerito una fetta di prosciutto. È accaduto intorno alle 13, in via Cristoforo Colombo, il lungomare di Leuca.

L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, si trovava in compagnia della sorella e aveva da poco acquistato e ingerito una fetta di prosciutto, quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato a terra, proprio davanti all’ingresso di una farmacia, a pochi passi dal supermercato dove era stato acquistato l’affettato.

Secondo le prime informazioni, il 63enne era ospite di una struttura sanitaria locale, in cura per alcune problematiche di salute. Dopo aver assaggiato il prosciutto avrebbe iniziato a soffocare, non riuscendo più a respirare.

Nonostante la sorella abbia prontamente chiesto aiuto, tutti i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Sono infatti intervenuti alcuni passanti, il personale della farmacia e, in pochi minuti, anche il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della Compagnia di Tricase per i rilievi e gli accertamenti del caso. La comunità locale è sotto shock per l’improvvisa scomparsa.

