BRINDISI- Avrebbe perso il braccio un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro mentre era impegnato in una delle fasi della propria attività. È accaduto in una cava di contrada Autigno, poco dopo le 9 del 16 settembre a Brindisi, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco per liberare l’uomo dalle macerie, le forze dell’ordine e i tecnici dello Spesal.

Articolo in aggiornamento