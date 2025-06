Incidente in un cantiere sul raccordo Sicignao-Potenza, ferito un operaio di Picerno

Un incidente sul lavoro si è verificato in mattinata in un cantiere sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Si tratta di uno dei cantieri situati poco prima dell’uscita per Tito Centro, in direzione Potenza. L’incidente ha riguardato un operaio lucano, di Picerno, impegnato con una impresa che sta effettuando interventi sotto a uno dei viadotti interessati da lavori di risanamento.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, giunti sia con una ambulanza che con l’eliambulanza. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Potenza per i rilievi del caso.

L’operaio avrebbe riportato una serie di ferite anche gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si trova al momento all’ospedale “San Carlo” di Potenza per le cure del caso e sotto la stretta osservazione degli operai.

