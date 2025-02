Incidente in moto nel tarantino: un ferito in ospedale

GROTTAGLIE – Un incidente motociclistico è avvenuto nella serata di sabato sulla strada che collega San Giorgio a Grottaglie, provocando il ferimento di un giovane centauro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, in sella a uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Taranto. Le sue condizioni di salute al momento non sono state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Manduria, gli uomini del Commissariato di Grottaglie che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente, che ha scatenato un comprensibile allarme tra i residenti della zona, ha temporaneamente rallentato il traffico sulla strada, ma fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Le forze dell’ordine proseguono nelle indagini per chiarire le cause che hanno portato al sinistro.

