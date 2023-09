Incidente in moto: 45enne di Monopoli muore nel modenese

Un 45enne residente a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, è morto in un incidente in moto avvenuto la notte scorsa sulla tangenziale di Castelfranco Emilia, nel modenese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intorno all’una di sabato 2 settembre, il centauro avrebbe urlato il guard rail all’altezza di una curva, finendo in una scarpata. A dare l’allarme è stato un automobilista che transitando ha notato la motocicletta. Quando sul posto sono giunti i soccorsi per il centauro non c’era più nulla da fare: morto sul colpo. Il 45enne, operaio, era originario di Monopoli, in provincia di Bari.

