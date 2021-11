TARANTO – Violento incidente tra due auto questa mattina in viale Jonio (la SP98), il tratto collega il centro di Taranto alla zona di San Vito. Poco dopo le 9.00 si sono scontrate frontalmente una Ford Focus e una Toyota Yaris che viaggiavano in senso di marcia opposto. I due conducenti sono finiti in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto per rilievi e indagini la Polizia Locale di Taranto.

In aggiornamento

Foto: Francesco Manfuso