Incidente fatale in Salento, muore 23enne di Racale

Tragedia nella mattinata di venerdì 15 agosto sulla statale 274, la Gallipoli-Santa Maria di Leuca, nel tratto tra Racale e Felline, in territorio di Melissano. Dennis Antonio Picci, 23enne originario di Racale, ha perso la vita a causa delle ferite riportate per una caduta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di uno scooter Beverly, avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in transito perdendo l’equilibrio e cadendo violentemente sull’asfalto: l’impatto è stato così violento da non lasciargli scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Casarano e i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli.

