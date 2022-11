Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Un incidente domestico in cucina avrebbe causato la morte di un 56enne di Torre Santa Susanna, ritrovato carbonizzato all’interno della sua abitazione. Secondo quanto appreso, si tratta di una prima ricostruzione, l’uomo, che viveva in via Papa Giovanni XXIII, era ai fornelli per prepararsi il pranzo quando, intorno a mezzogiorno, è stato raggiunto dalle fiamme. All’arrivo degli operatori del 118, allertati da un amico che scoperto il corpo senza vita, lo sfortunato 56enne era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.