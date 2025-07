Incidente domestico a Oria, uomo precipita dal primo piano: è grave

Dramma nella serata di oggi, domenica 13 luglio, a Oria. Un uomo di 54 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione situata al primo piano, nei pressi di via Latiano, intorno alle 21. La caduta è avvenuta all’interno di un cortile su cui affacciano diverse palazzine. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne si trovava sul balcone quando, forse seduto su una sedia, si sarebbe appoggiato a un pannello in plexiglass installato lungo la ringhiera. Il pannello avrebbe improvvisamente ceduto, facendo precipitare l’uomo nel vuoto per circa quattro metri.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno rilevato una copiosa perdita di sangue e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico. Le condizioni cliniche restano ancora riservate.

