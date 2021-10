TARANTO- Non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nell’incidente di questa mattina, 22 ottobre, sulla strada Circummarpiccolo: ha perso la vita il 72enne originario di Avetrana, B. C., trasportato in codice rosso dagli uomini del 118 presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le nove e ha visto coinvolte due auto, un’Audi di colore nero e una Peugeot di colore bianco: sul posto sono giungi gli agenti della Polizia stradale di Taranto e i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dall’abitacolo e mettere in sicurezza le auto. Un’ambulanza ha trasportato in codice rosso B.C. presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove i medici hanno cercato di salvargli la vita, ma a causa dei traumi riportati a seguito dello schianto, purtroppo, il 72enne B. C. è deceduto nel pomeriggio di oggi. Intanto, i poliziotti della stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.