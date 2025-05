Barbarano, incidente stradale: scatta la denuncia per guida in stato di ebrezza

Incidente stradale ieri sera a Barbarano del Capo tra una Mercedes, una Renault Captur e una Alfa Romeo 159. Denunciato il conducente della Mercedes per guida in stato di ebrezza.

L’impatto, avvenuto su una curva, ha coinvolto dapprima la Mercedes e la Renault Captur. Non è ancora chiaro quale auto avrebbe invaso la corsia dell’altra. La Captur si è capottata sulla carreggiata ed è stata a sua volta tamponata da una Alfa Romeo 159 che sopraggiungeva, guidata da un 65enne.

Feriti conducente e passeggera della Renault Captur: una donna di 47 anni e una di 40. Intervenuti i sanitari del 118, entrambe sono state trasportate in ospedale, dove hanno ricevuto una prognosi di 15 e 10 giorni.

Una volta giunti sul posto i carabinieri del NORM di Tricase, il 50enne alla guida della Mercedes si è rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimetrico. Gli è dunque stata ritirata la patente ed è stato denunciato, in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza.

