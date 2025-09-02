2 Settembre 2025

Incidente autonomo sulla Faggiano-Roccaforzata

Marzia Baldari 2 Settembre 2025
TARANTO: Un incidente stradale autonomo si è verificato lungo la strada tra Faggiano e Roccaforzata. L’auto ha perso il controllo ed è uscita di strada, ma fortunatamente gli occupanti stanno bene.

Sul posto sono intervenuti 118, polizia municipale e vigili del fuoco per prestare soccorso e mettere in sicurezza il veicolo.

