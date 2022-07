BARLETTA – Incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze a Barletta. Giovedì mattina, nella zona ovest della città, un’autocisterna e un pullman con a bordo 30 bambini si sono scontrati su via Canosa, una delle arterie principali del confine cittadino. I due mezzi sono venuti a contatto e la parte frontale del bus è rimasta fortemente danneggiata nell’impatto.

Soltanto un grande spavento per i passeggeri, che hanno temuto il peggio nello scontro con l’autocisterna. L’incidente è avvenuto in corrispondenza di uno degli svincoli di via Canosa, sul tratto stradale a due corsie che consente il sorpasso soltanto in pochissime circostanze.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza la zona del sinistro e hanno prestato soccorsi e assistenza sia ai 30 bambini presenti sul pullman, sia ai conducenti dei due mezzi. La circolazione stradale è rimasta sotto controllo per diverse ore prima di riprendere regolarmente.