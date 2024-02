Incidente alle porte di Ostuni, conducente soccorsa da un vigile del fuoco fuori servizio

Ancora un incidente stradale nel brindisino. Fortunatamente, questa volta, senza conseguenze. Poco dopo le 8 di questa mattina un’auto è andata a sbattere sul guardrail della Strada Provinciale 21, in agro di Ostuni. Il mezzo, condotto da una 41enne, subito soccorsa da un vigile del fuoco che si recava al distaccamento per prendere servizio, dopo una giravolta ha arrestato la sua corsa sul ciglio della strada. Sul posto è giunta in poco tempo una squadra dei vigili del fuoco di Ostuni che ha messo in sicurezza l’auto bonificando l’impianto elettrico svuotandola del carburante onde evitare eventuali inneschi. Sul posto anche un ambulanza del 118 e la polizia locale. La donna ha riportato ferite guaribili in pochi giorni

