Incidente all’alba sulla Modugno – Bitonto: grave un 21enne

MODUGNO – È di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di sabato sulla provinciale che collega Bitonto a Modugno, nel Barese. L’auto, una Alfa Romeo, con alla guida un 21enne, avrebbe impattato violentemente contro un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia. Il giovane alla guida sarebbe grave (con escoriazioni sul viso e fratture alle gambe) come l’uomo sul trattore. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Sul posto vigili del fuoco 8che lo hanno estratto dalle lamiere) e forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. A salvare la vita al ragazzo, la cintura di sicurezza.

