MOLFETTA- Non sono gravi le condizioni dei due autisti rimasti coinvolti in uno scontro sulla A14 mentre erano alla guida di due camion: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, l’ambulanza, la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

È accaduto intorno alle 6.30 del 30 settembre in direzione Taranto, all’altezza tra Molfetta e Bitonto, quando per cause in fase di accertamento, due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro. Uno dei due si è ribaltato e il materiale ferroso che ha trasportato ha invaso la carreggiata. Traffico in rallentamento in direzione Taranto mentre si procede a ripristinare la sicurezza sulla strada e a recuperare i due mezzi pesanti.

Agli automobilisti diretti verso Bari, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Molfetta, percorrere la strada statale 16 “Adriatica” e rientrare in autostrada alla stazione di Bitonto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.