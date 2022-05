ANDRIA – Due feriti in un incidente sulla A14 avvenuto lunedì, nel tratto tra Andria e Trani. Le persone coinvolte sono un barese ed un barlettano a bordo di un furgone Fiat Iveco Daily, con la dinamica ancora tutta da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo di trasporto, facendo sbandare la vettura che si è poi ribaltata sulla propria carreggiata di competenza. Nonostante la carambola contro il guard-rail, nessun’altra auto è rimasta coinvolta nel sinistro.

Immediato l’intervento degli operatori del 118 e della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza una trafficatissima arteria della A14. Le condizioni dei due occupanti del furgone sono apparse buone, senza la necessità di ricorrere a delle cure presso i nosocomi della BAT. Traffico condizionato dall’incidente per circa due ore in direzione sud, prima del ritorno alla regolare circolazione.