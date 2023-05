Incidente su A1: Coinvolto furgone con 3 pugliesi a bordo, un morto

Un morto e due feriti questa mattina in un tratto modenese dell’autostrada A1 compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, i feriti sono un 54enne in gravi condizioni e un 21enne portato a sua volta all’ospedale di Baggiovara, non in pericolo di vita.

Nell’incidente, accaduto intorno alle 6.00 di lunedì 8 maggio, sono stati coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Sul furgone, che si è ribaltato più volte, viaggiavano tre persone originarie della Puglia. L’autostrada è rimasta chiusa per due ore, verso le 8.30 la riapertura. Autostrade per l’Italia fa sapere che alle 10 si registravano 8 chilometri di coda nel tratto in questione in direzione Milano, dove il traffico transita su 3 corsie.

