Incidente a Vernole, muore motociclista 42enne

Un 42enne di Monteroni ha perso la vita nel tardo pomeriggio dopo lo scontro della sua moto con un’auto a bordo della quale viaggiavano alcuni turisti. L’incidente si è verificato a Vernole, sulla strada che collega il borgo di Acaya alla marina leccese di San Cataldo. Ancora tutte da chiarire le cause dello schianto. Il 42enne era a bordo di una moto che si è scontrata violentemente con una monovolume Renault. A bordo dell’auto tre turisti tedeschi. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’intervento tempestivo degli operatori del 118 non è servito a salvargli la vita. Lievi le contusioni dei tre turisti per i quali non è stato necessario neanche il ricovero. Saranno adesso i carabinieri a fare luce su dinamica ed eventuali responsabilità

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author