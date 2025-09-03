Incidente a Trani, 52enne travolto e ucciso da un treno merci

Un uomo di 52 anni è morto, nella mattina di mercoledì 3 settembre, dopo essere stato investito da un treno merci appartenente a una compagnia esterna al gruppo Ferrovie dello Stato, nei pressi della stazione di Trani. Secondo le prime ricostruzioni non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

L’incidente, avvenuto in tarda mattinata, ha provocato gravi rallentamenti alla circolazione ferroviaria, con ritardi e disagi per i passeggeri. Dalle 12.55 la circolazione è stata riattivata su un solo binario, mentre Trenitalia ha predisposto servizi sostitutivi con autobus sulle tratte Barletta-Giovinazzo e Bari-Foggia.

Sul proprio sito, la compagnia ha segnalato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare fino a 90 minuti di ritardo, con possibili cancellazioni o limitazioni di percorso.

