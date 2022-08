Incidente a Policoro, perde la vita il 53enne Osvaldo Lista

POLICORO (MT) – Ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi in via Agrigento a Policoro, Osvaldo Lista. Il 53enne era alla guida della sua moto. Immediati i soccorsi degli operatori del 118 che sono giunti sul posto con un’eliambulanza. Il motociclista di Policoro è purtroppo deceduto. Sono in corso le indagini della Polizia per l’accertamento delle cause dell’incidente mortale.

In tantissimi, anche attraverso i social, ricordano Lista come una “persona buona e speciale” anche per il lavoro svolto con la Protezione Civile in particolare durante il periodo della pandemia. E proprio dal Gruppo Lucano della Protezione civile di Policoro, arriva il messaggio di cordoglio. “Sconvolti nel dover comunicare che oggi è venuto a mancare il nostro vicepresidente Osvaldo Lista, uomo di gran cuore che ha sempre collaborato attivamente rendendosi disponibile ad ogni richiesta. Lo ricorderemo tutti come colui che non si sottraeva mai ai aiutare gli altri. La Protezione Civile Gruppo Lucano di Policoro si stringe al dolore della famiglia”.