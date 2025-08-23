Incidente a Manduria, muore centauro

MANDURIA: Incidente mortale questa mattina poco dopo il rondò di via per Sava, sulla strada che conduce a Uggiano Montefusco.

A perdere la vita un giovane motociclista. Secondo le prime informazioni, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con due autovetture. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al centauro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, le pattuglie e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

