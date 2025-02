Incidente mortale a Brindisi: perde la vita un uomo

BRINDISI – Domenica macchiata da una tragedia alla periferia di Brindisi. Poco prima delle 15 si è verificato un incidente stradale mortale sulla strada vicinale Gonella, nella contrada omonima. La vittima è Marco Albino Molfetta 35 anni residente a Mesagne. Dai primi accertamenti, non risultano altri veicoli coinvolti, l’auto, una Ford Focus, è uscita dalla sede stradale e si è ribaltata finendo nelle campagne circostanti. A bordo viaggiava anche il figlio minore, di 14 anni, trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Brindisi ed i Vigili del Fuoco. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

