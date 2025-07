Inchiesta su corruzione politica: carcere per Barone, domiciliari per Laforgia. Nessuna misura per Delli Noci

Il gip del Tribunale di Lecce ha disposto diverse misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla frode di finanziamenti pubblici. In carcere è finito l’imprenditore Alfredo Barone, ai domiciliari Maurizio Laforgia e Marino Congedo. Nessun provvedimento per l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, le cui dimissioni hanno inciso nella valutazione del rischio di reiterazione del reato.

Maria Teresa Carrozzo