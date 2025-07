Inchiesta Sannicola: Cosimo Piccione ai domiciliari con braccialetto

La giudice ha attenuato anche le misure cautelari nei confronti di Cosimo Leo, Marco Mario Prontera e Maria Pia Gioffreda

Con il parere favorevole della Procura, Valeria Fedele, giudice per le indagini preliminari di Lecce, ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere per Cosimo Piccione, ex vicesindaco di Sannicola, in provincia di Lecce, attualmente coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza di Gallipoli su presunte irregolarità in appalti pubblici, concorsi comunali e corruzione in atti giudiziari finalizzata al consenso elettorale.

Piccione, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di sindaco, è stato trasferito agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. La decisione del gip non modifica il quadro indiziario, ma prende atto delle dimissioni formali da ogni carica istituzionale (vicesindaco, assessore e consigliere comunale) presentate lo scorso venerdì 11 luglio durante l’interrogatorio di garanzia, al quale l’indagato ha scelto di non rispondere.

Il giudice ha inoltre attenuato le misure cautelari nei confronti di Cosimo Leo e Marco Mario Prontera, entrambi dipendenti comunali: per loro gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con l’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Sannicola. È stata infine revocata la misura degli arresti domiciliari anche per Maria Pia Gioffreda, ex consigliera comunale.

Cosimo Piccione e Cosimo Leo sono difesi dall’avvocato Luigi Corvaglia; Marco Mario Prontera dagli avvocati Luigi Covella e Flavio Santoro, mentre Maria Pia Gioffreda è assistita dall’avvocata Maria Benevola Petrachi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author