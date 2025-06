Inchiesta Lecce, FI: “Puglia costantemente scossa da indagini”

“Siamo garantisti, ma preoccupati: la Regione è sempre sotto i riflettori della magistratura”

In merito all’inchiesta condotta dalla Procura di Lecce, che coinvolge tra gli indagati anche Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico, è intervenuto con una nota congiunta il gruppo dei parlamentari e consiglieri regionali pugliesi di Forza Italia.

“Noi siamo garantisti e al di là della questione giudiziaria, che spetta alle autorità competenti, non possiamo non prendere atto con grande rammarico che la Puglia sia costantemente scossa da fatti di cronaca come quello odierno”, si legge nella nota.

I parlamentari Mauro D’Attis, Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta, Davide Bellomo, Giorgio Lovecchio, Antonio Trevisi e i consiglieri regionali Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Francesco La Notte hanno espresso fiducia nell’operato della magistratura, auspicando che venga chiarita la vicenda in tutte le sue sfaccettature.

“Attendiamo di conoscere la verità anche su questa vicenda, con tutta l’amarezza di chi ama la politica e ama la Puglia”, hanno concluso i rappresentanti azzurri esprimendo il proprio dispiacere per l’ennesimo episodio giudiziario che coinvolge la politica regionale.

