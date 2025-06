Inchiesta Lecce, Emiliano difende Delli Noci: “Credo sia innocente”

Il presidente della Regione Puglia: “Fiducia totale in lui, ha sempre agito correttamente”

«Fa parte del rischio professionale di ciascuno di noi affrontare e chiarire alla magistratura tutte le nostre condotte. L’ho sempre fatto io, lo hanno sempre fatto i miei collaboratori e ci siamo sempre rimessi con fiducia al giudizio dei magistrati». Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha commentato l’inchiesta che coinvolge Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico.

«Alla stessa maniera, mi permetterete di dire che ho totale fiducia in Alessandro Delli Noci, e credo che non abbia commesso alcun reato», ha aggiunto il governatore rispondendo alle domande dei giornalisti.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce, vede l’assessore tra gli indagati con ipotesi di reato che comprendono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d’asta e frode nei finanziamenti pubblici. Per Delli Noci la Procura ha chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’udienza per l’interrogatorio preventivo davanti al gip del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari è fissata per l’11 giugno.

