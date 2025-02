Inchiesta mafia-politica, Olivieri al gup: “Ho comprato voti ma nessun legame con clan”

BARI – Ha confermato di non conoscere i legami con i clan delle persone con cui ha svolto la campagna elettorale del 2019. Così ha detto davanti al gup Giacomo Olivieri l’ex consigliere regionale in carcere dallo scorso 26 febbraio per scambio elettorale politico mafioso ed estorsione, nelle scorse ore tornato in aula a Bari dove si celebra il processo a lui e altri 107 imputati con rito abbreviato.

Secondo il suo legale difensore, l’avvocato Nino Castellaneta, non quadra la qualificazione delle condotte che sono state contestate. Castellaneta parla anche di un interrogatorio che avrebbe chiarito il vero ruolo dei vari personaggi e di come si sarebbe articolata l’attività politica degli ultimi dieci anni nel capoluogo pugliese e per questo si dice fiducioso rispetto alle decisioni dei giudici.

Durante l’esame Olivieri, pur negando i legami con i mafiosi, avrebbe comunque ammesso di aver dato soldi in cambio di voti e chiesto scusa per questo alla città. Per l’accusa avrebbe raccolto e pagato i voti dei clan Parisi, Strisciuglio e Montani di Bari per favorire l’elezione al Consiglio Comunale di Bari della moglie Maria Carmen Lorusso. Ora è detenuto nel carcere di Lanciano in regime di Alta sicurezza.

A breve disponibile link al video con intervista al legale difensore di Olivieri

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author