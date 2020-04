Inchiesta | Gli occhi delle procure sulle Rsa pugliesi

Condividi

All’opera in questi giorni ci sono i Nas dei carabinieri e cinque procure che in parallelo hanno aperto le indagini per far luce su quanto accaduto nelle residenze sanitarie per anziani. Oltre 600 gli ospiti contagiati, 50 i decessi. L’ultimo è della 92enne di Soleto ospite della casa di riposo nella quale si sono registrati 16 decessi e 88 contagiati. Al centro dell’inchiesta i dubbi su come è stata gestita la fase dell’emergenza all’interno delle strutture prima dell’intervento pubblico. La documentazione raccolta riguarda nel Barese, Villa Giovanna, Don Guanella, Nuova Fenice di Noicattaro e Giovanni Paolo II di Putignano. Nella Bat tre le Rsa tra cui il Don Uva Bisceglie oltre alle residenze di Canosa e Minervino Murge. La Fontanella a Soleto, nel Leccese, e poi il San Raffaele di Troia, il Girasole di Bovino e Sacro Cuore di Torre Maggiore. Il Focolare a Brindisi. Le indagini mirano a comprendere se i contagi possano essere stati causati da una cattiva gestione dell’emergenza, se sono state rispettate le norme di protezione imposte da regione e ministero e il ruolo dei medici di base responsabili della sorveglianza sanitaria dei pazienti. Le indagini riguardano anche il personale delle strutture e le modalità con cui il personale è stato costretto a lavorare.