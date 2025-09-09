Inchiesta Delli Noci, revocati i domiciliari a Laforgia, il riesame ridimensiona il quadro indiziario

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha revocato gli arresti domiciliari per Maurizio Laforgia, ritenuto vicino all’“affaire Delli Noci”. I giudici, presieduti da Elena Coppola, hanno sottolineato un quadro indiziario ridimensionato e l’assenza di esigenze cautelari, anche alla luce delle dimissioni di Alessandro Delli Noci dalle cariche istituzionali.
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Regione, Capone sorpresa: “ Delli Noci candidato? Non l’ho sentito”
Lecce, Poli Bortone e Capone, duello su leadership femminili e femministe a lecce
Poggiardo, impianto rifiuti: Tar Bari respinge ricorso, resterà attivo
Casarano, 52enne morto al pronto soccorso: eseguita autopsia
Racale, spari contro un’abitazione: indagini in corso
Ex Ilva, Landini: “Rischio spezzatino senza intervento dello Stato”