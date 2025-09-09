Inchiesta Delli Noci, Riesame, annullata la misura cautelare per Maurizio Laforgia

È stato ridimensionato dal Tribunale del Riesame il quadro indiziario a carico di Maurizio Laforgia, il barese indicato dagli inquirenti come presunto lobbista nell’ambito dell’inchiesta nota come “affaire Delli Noci”. I giudici – presidente Elena Coppola, a latere Andrea Giannone e Chiara Panico – hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che lo riguardava, ritenendo non più attuali le esigenze cautelari.

Determinante, in questa valutazione, la posizione di Alessandro Delli Noci: l’ex assessore regionale allo Sviluppo economico e consigliere regionale si è infatti dimesso da tutte le cariche, perdendo così quel ruolo pubblico che, secondo gli inquirenti, lo avrebbe reso punto di riferimento per il gruppo di imprenditori e professionisti coinvolti.

Le motivazioni del Riesame

Nelle 50 pagine depositate, il Tribunale ricostruisce le contestazioni a carico di Laforgia, considerate tuttavia da approfondire. Si tratta delle vicende legate ai progetti “Stimmatine” a Lecce, “Rivabella” a Gallipoli e interventi di viabilità al Comune di Surbo, oltre a un contributo elettorale da 5mila euro destinato al movimento “La Sveglia”. Contributo che, insieme a forniture di sushi per circa 9mila euro, sarebbe stato parte della contropartita per i “favori” in campo edilizio.

I giudici hanno espresso perplessità su questo punto: inizialmente il versamento era stato ricondotto come contropartita per l’impegno di Delli Noci a favore degli imprenditori Alfredo Barone e Marino Congedo. Successivamente, invece, lo stesso contributo è stato descritto come supporto economico in favore di Laforgia. In ogni caso, viene riconosciuto che il bonifico – effettuato l’8 luglio 2020 su sollecitazione di Laforgia – è effettivamente illecito.

Il nodo dell’associazione per delinquere

Altro elemento affrontato riguarda l’accusa di associazione a delinquere. Secondo i giudici, l’episodio attribuito a Laforgia appare isolato e risalente al 2020, e solo ulteriori indagini potranno chiarire l’esistenza o meno di un vincolo associativo stabile.

La posizione di Delli Noci e il venir meno delle esigenze cautelari

Il provvedimento del Riesame attribuisce rilievo centrale alle dimissioni di Delli Noci: «Se è vero che in seguito alle dimissioni non residua alcun potere in ambito pubblico – scrivono i giudici – tanto da ritenere insussistente il pericolo di reiterazione, è altrettanto vero che il “gruppo operativo” nel quale Laforgia si sarebbe mosso ha irrimediabilmente perso l’unico referente pubblico in grado di soddisfare interessi privati».

In definitiva, secondo i giudici, l’assenza di un interlocutore istituzionale rende oggi impossibile reiterare le condotte contestate, determinando così l’annullamento della misura cautelare.

Difese e sviluppi

Maurizio Laforgia è assistito dall’avvocato Michele Laforgia. Alessandro Delli Noci è difeso dagli avvocati Giuseppe Fornari e Luigi Covella. Restano invece confermati i domiciliari per gli imprenditori Alfredo Barone e Marino Congedo, difesi dagli avvocati Ladislao Massari e Francesco Gallucio Mezio.

Le motivazioni della conferma delle misure per Barone e Congedo sono attese nei prossimi giorni. Intanto l’inchiesta prosegue, coordinata dai pm Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci con il supporto della Guardia di Finanza di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts