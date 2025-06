Inchiesta Delli Noci: il ruolo chiave del lobbista Maurizio Laforgia

Secondo la Procura di Lecce, sarebbe il regista occulto di un sistema di favori, finanziamenti pilotati e pratiche amministrative “accomodate”

È descritto dagli inquirenti come il motore operativo e il regista discreto di un meccanismo che avrebbe incrociato interessi politici, economici e istituzionali, alimentando un sistema di favori, finanziamenti pilotati e pratiche amministrative “accomodate”.

Maurizio Laforgia, imprenditore e lobbista con base a Bari, secondo la Procura della Repubblica di Lecce sarebbe il vero organizzatore dell’associazione per delinquere finita al centro dell’inchiesta che coinvolge anche l’assessore regionale Alessandro Delli Noci.

Classe dirigente emergente, amministratore di una società attiva nella consulenza per marchi e brevetti, Maurizio Laforgia è anche figlio di Domenico Laforgia, ex rettore dell’Università del Salento, già direttore generale dello Sviluppo economico della Regione Puglia, e protagonista di lungo corso nei corridoi del potere regionale.

Ed è proprio in questa eredità familiare e istituzionale che, secondo i magistrati, si radica il potere relazionale e operativo di Laforgia junior. Descritto come un “faccendiere-lobbista” ben introdotto negli uffici della Regione Puglia, presso Puglia Sviluppo, l’Università del Salento, il Comune di Lecce e Surbo, Laforgia è indicato come punto di riferimento e tutore politico di Delli Noci, di cui avrebbe indirizzato l’azione amministrativa per soddisfare gli interessi di un preciso blocco economico-imprenditoriale.

Un blocco che, nella sua articolazione salentina, avrebbe trovato i principali esponenti negli imprenditori Alfredo Barone e Marino Congedo, a cui Laforgia avrebbe garantito accesso privilegiato e tutela nelle pratiche presso gli uffici regionali, anche grazie alla sua rete riservata di contatti.

Tra gli episodi più significativi citati nell’impianto accusatorio, vi è l’intervento diretto di Laforgia nel mantenimento dei fondi PIA Turismo per la società Rivabella S.r.l., così come pressioni sul sindaco e sul vicesindaco di Surbo per indirizzare in senso favorevole agli “amici imprenditori” alcune pratiche urbanistiche.

Ma il ruolo di Laforgia sarebbe andato oltre. Secondo la Procura, egli tracciava l’ascesa politica di Delli Noci, ne curava la legittimazione presso ambienti imprenditoriali e ne consolidava il consenso elettorale anche attraverso l’organizzazione di incontri, cene, scambi di sostegno e pacchetti di voti, assicurandosi in cambio canali di influenza stabili all’interno della pubblica amministrazione.

Il suo doppio filo con l’Università e la Regione, scrivono i magistrati, ha permesso al gruppo di agire indisturbato e di accrescere il proprio potere economico e politico, in un sistema di condizionamento interno ai processi decisionali, che rappresenta – secondo l’accusa – l’essenza stessa del sodalizio criminoso.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts