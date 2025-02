Inchiesta a Potenza: Errede chiede i danni a una nota concessionaria leccese

Prosegue la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il giudice Gianpietro Errede, imputato insieme al collega Alessandro Silvestrini e ad altri professionisti leccesi nel processo “Favori e Giustizia”, attualmente in corso presso il Tribunale di Potenza davanti al GUP Marcello Rotondi. Il magistrato, al centro dell’inchiesta, ora avvia un’azione legale contro una nota concessionaria di Lecce, da cui aveva acquistato nel 2021 una Mini Clubman rivelatasi difettosa.

Il caso dell’auto difettosa e l’accusa di tentata concussione

Secondo quanto emerso, l’autovettura avrebbe presentato gravi problemi all’impianto elettrico e al cambio sin dai primi utilizzi. Di fronte alle ripetute anomalie, Errede avrebbe chiesto al venditore di intervenire in garanzia, come previsto dalla normativa in materia di tutela del consumatore. Tuttavia, questa richiesta è stata interpretata nell’ambito dell’inchiesta come un atto di tentata concussione, con l’accusa che il magistrato avrebbe paventato presunti difetti di costruzione per ottenere una riparazione o una sostituzione dell’auto.

Stando alla ricostruzione di Errede, però, i difetti non erano affatto presunti, ma confermati dai continui interventi in officina, che non avrebbero risolto le problematiche della vettura. Alla fine, per liberarsene, il magistrato l’avrebbe rivenduta a un’altra concessionaria a un prezzo ribassato, subendo un evidente danno economico.

La richiesta di risarcimento alla concessionaria

Ora, come già tentato in precedenza in via stragiudiziale, Errede ha deciso di chiamare in causa la concessionaria, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Secondo il magistrato, il veicolo sarebbe stato successivamente restituito anche dal nuovo acquirente, a conferma della sua difettosità.

Questo nuovo capitolo si inserisce in un quadro più ampio, in cui Errede continua a respingere ogni accusa e a difendere la propria posizione, sostenendo che anche questa imputazione sia priva di fondamento, come già dichiarato in merito ad altre contestazioni. Il procedimento giudiziario in corso chiarirà se le richieste del magistrato nei confronti della concessionaria troveranno riscontro o se si tratterà di un ulteriore tassello della complessa vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

