LIZZANO- Un trattore, una moto e diversi mezzi agricoli sono stati avvolti dalle fiamme nella serata di ieri a Lizzano: l’incendio è avvenuto nel deposito vicino al vigneto di proprietà di Amedeo Motolese, l’assessore all’Agricoltura del comune di Lizzano e, purtroppo, ingenti sono i danni provocati dalle fiamme.

È accaduto poco prima della mezzanotte del 13 gennaio quando i vicini, alla vista del fumo e delle fiamme che si sono alzate dal deposito, hanno allertato i vigili del fuoco di Manduria. Giunti sul posto i pompieri hanno domato l’incendio che ha avvolto un trattore, una moto e diversi mezzi agricoli parcheggiati all’interno del deposito sulla strada provinciale 126.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e i militari del Nor della Compagnia di Manduria che hanno avviato un’attività d’indagine. Non si esclude che la causa dell’incendio sia da attribuirsi a un corto circuito del quadro elettrico datato. Ingenti i danni provocati di cui in queste ore si cerca di quantificare l’ammontare.