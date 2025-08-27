Incendio tra Stornarella e Cerignola: in fiamme ecoballe

Un vasto incendio è divampato nelle campagne tra Stornarella e Cerignola, nel Foggiano, a pochi chilometri dalla cittadina dei Reali Siti. Le fiamme hanno interessato un’ex azienda ormai dismessa, al cui interno erano state sversate ecoballe di rifiuti in modo illecito, subito avvolte dal fuoco.
Il rogo ha sprigionato una densa nube di fumo nero, che ha reso l’aria irrespirabile costringendo i residenti a chiudere porte e finestre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
L’incendio ha fatto scattare l’allarme per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie legate alla combustione dei rifiuti, in attesa delle valutazioni ufficiali delle autorità competenti.
Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma la presenza di ecoballe abbandonate da tempo e non smaltite regolarmente pone l’accento su un fenomeno illegale che ciclicamente torna ad alimentare emergenze ambientali nel territorio foggiano.
