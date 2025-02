Surano, incendio distrugge un’auto:intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di venerdì 14 febbraio 2025, intorno alle ore 22:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta nel comune di Surano, lungo la SP 327, per domare l’incendio di un’autovettura.

Il veicolo, una Ford Fiesta, era parcheggiato all’interno di un terreno privato ed è stato completamente avvolto dalle fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza, l’incendio è stato spento, evitando così il rischio di propagazione e ulteriori danni a persone o cose.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, che si stanno occupando degli adempimenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

