Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

Un violento incendio ha scatenato il panico nel pomeriggio a Spiaggiabella, lungo la SP133, all’altezza del lido Kalu. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente avvolto sterpaglie, alberi e vegetazione, propagandosi fino a lambire la costa.
Il fumo denso e acre ha invaso le spiagge costringendo i bagnanti a fuggire in fretta. In pochi minuti la zona è stata abbandonata tra scene di paura e difficoltà di visibilità.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, supportati dagli operatori dell’Arif, che stanno lavorando per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, minacciata dal rischio di nuovi focolai.
La situazione, al momento, è sotto controllo ma resta monitorata. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.
