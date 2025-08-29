29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

Maria Teresa Carrozzo 29 Agosto 2025
centered image

Un violento incendio ha scatenato il panico nel pomeriggio a Spiaggiabella, lungo la SP133, all’altezza del lido Kalu. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente avvolto sterpaglie, alberi e vegetazione, propagandosi fino a lambire la costa.

Il fumo denso e acre ha invaso le spiagge costringendo i bagnanti a fuggire in fretta. In pochi minuti la zona è stata abbandonata tra scene di paura e difficoltà di visibilità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, supportati dagli operatori dell’Arif, che stanno lavorando per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, minacciata dal rischio di nuovi focolai.

La situazione, al momento, è sotto controllo ma resta monitorata. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

centered image

