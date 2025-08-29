Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

Un violento incendio ha scatenato il panico nel pomeriggio a Spiaggiabella, lungo la SP133, all’altezza del lido Kalu. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente avvolto sterpaglie, alberi e vegetazione, propagandosi fino a lambire la costa.

Il fumo denso e acre ha invaso le spiagge costringendo i bagnanti a fuggire in fretta. In pochi minuti la zona è stata abbandonata tra scene di paura e difficoltà di visibilità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, supportati dagli operatori dell’Arif, che stanno lavorando per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, minacciata dal rischio di nuovi focolai.

La situazione, al momento, è sotto controllo ma resta monitorata. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts