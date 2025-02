Incendio ristorante di Barletta, fermato il presunto responsabile

BARLETTA – Identificato, fermato e trasferito presso il carcere di Trani l’uomo ritenuto il presunto responsabile dell’incendio del Don Giovanni, il ristorante di Barletta in fiamme poco più di una settimana fa. Gli agenti della Questura della BAT hanno intercettato l’uomo grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte subito dopo il fatto.

Il presunto autore del rogo, un trentacinquenne tunisino senza fissa dimora, è stato individuato nel primo pomeriggio di sabato 8 febbraio, dopo aver causato un incidente stradale alla guida di un’auto rubata proprio a Barletta nelle ore successive all’incendio.

Le indagini della Polizia della sesta provincia pugliese hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, che avrebbe danneggiato tendaggi, tavolini e sedie all’esterno del locale per poi stazionare nelle aree adiacenti nelle ore notturne successive all’episodio.

Il 35enne è stato sottoposto sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per il reato di ricettazione e denunciato in stato di libertà per tentato danneggiamento. Disposto, infine, il trasferimento presso la casa circondariale di Trani.

