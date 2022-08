BARLETTA – Un grosso incendio ed una coltre nera di fumo hanno scosso la domenica pomeriggio di Barletta. Un deposito di rifiuti appartenente all’area dell’ex mattatoio, nei pressi di via Andria, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme fino a far alzare una nube visibile anche dalle città limitrofe.

Dalle prime indiscrezioni, il deposito risulterebbe in disuso e quindi preso d’assalto per l’abbandono selvaggio di rifiuti. L’incendio riguarda non soltanto contenitori generici, ma anche vecchi pneumatici e altro materiale potenzialmente tossico per l’ambiente. Ancora sconosciuti i responsabili e la dinamica, con le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto nei minuti successivi all’episodio. Polizia e Guardia di Finanza hanno individuato una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere.

Cielo di Barletta in parte avvolto dalla nube nera che si è alzata dall’ex mattatoio, con preoccupazione da parte di numerosi cittadini per motivi di carattere ambientale e di salute. Intervenuta anche la Barsa per i rilievi del caso, mentre i Vigili del Fuoco hanno impiegato alcune ore per mettere in sicurezza la zona. Proprio ai Vigili del Fuoco, inoltre, verrà destinata l’area dell’ex mattatoio, in cui è scoppiato l’incendio, per la costruzione della nuova sede operativa cittadina.