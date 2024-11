Incendio nella zona industriale di Brindisi: sopralluogo e ordinanza del sindaco Marchionna

Sopralluogo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che a seguito dell’incendio divampato venerdì mattina nella zona industriale, questa sera si è recato sul posto per avere contezza della situazione attuale. Presenti anche l’on. Mauro D’Attis, il questore, Giampietro Lionetti, ed il prefetto, Luigi Carnevale, fuori sede da remoto. L’Arpa ha fatto sapere che i dati delle centraline delle stazioni Crati, Perrino e via Taranto sono nella norma, per cui non vi sono particolari problemi per il centro abitato in generale. Invece, per tutta la zona industriale, compresa la zona imbarchi e sbarchi, e i quartieri Perrino, San Pietro e San Paolo è in corso d’adozione un’ ordinanza da parte del Sindaco Marchionna, le cui indicazioni si anticipano perché vengano già rispettate:

* Il personale delle aziende non può operare all’esterno, se non in caso di necessità, indossando la mascherina FFP2; la medesima disposizione ha riguardo anche alla popolazione dei quartieri interessati che dovrà uscire di casa, solo se strettamente necessario, utilizzando la mascherina.

* porte e finestre chiuse delle aziende e delle abitazioni dei quartieri interessati;

* non utilizzo dei condizionatori d’aria nelle aziende e nelle abitazioni dei quartieri interessati.

I presenti hanno, inoltre, provveduto a reperire soggetti privati in possesso di mezzi cosiddetti “ragno” in quanto utili al raffreddamento, tramite spostamento, dei cumuli di rifiuti andati in fiamme.

