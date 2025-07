Incendio Metaponto, Ugl: “Ferito un territorio che vive di lavoro”

Dura condanna da parte dell’Ugl Matera in seguito ai vasti incendi che hanno colpito il territorio di Metaponto nel comune di Bernalda, distruggendo strutture turistiche e costringendo all’evacuazione decine di persone. A intervenire è stato il segretario provinciale Pino Giordano, che ha parlato di “ferma e totale indignazione” per quanto accaduto, definendo l’incendio un “atto doloso e vigliacco”.

“È stato colpito un territorio che da sempre lavora in maniera limpida e onesta a favore dei lavoratori, dei pensionati, del turismo e dell’economia locale – ha dichiarato Giordano -. Un gesto inqualificabile che distrugge il sacrificio di intere famiglie e che merita la più ferma riprovazione sociale, indipendentemente da chi l’abbia commesso”.

Il segretario dell’Ugl ha espresso vicinanza a tutte le persone evacuate dai villaggi e dai campeggi coinvolti e ha rivolto un augurio di pronta ripresa ai tre feriti dimessi dall’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro: un bambino di otto mesi, una donna incinta e un uomo con ustioni lievi.

Un ringraziamento è stato rivolto al direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo, al direttore sanitario Andrea Gigliobianco, al personale del 118 e ai sanitari dell’ospedale di Policoro che hanno garantito assistenza rapida durante l’emergenza, evitando scenari peggiori. Parole di apprezzamento anche per il Prefetto di Matera Cristina Favilli, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale di Bernalda, presenti sul posto fin dai primi momenti dell’emergenza.

“Questo rogo rappresenta un attacco diretto a un’esperienza concreta di dignità del lavoro, di legalità democratica e di riscatto sociale – ha aggiunto Giordano -. Quando si colpisce un bene che genera occupazione e valore, si tenta di fermare il cambiamento. È per questo che oggi è necessario rilanciare l’impegno collettivo e attivo per la legalità e per la comunità”.

Il sindacalista ha concluso sottolineando l’urgenza di avviare percorsi educativi e di comunità che sappiano tradurre la cultura della legalità in un patrimonio condiviso e concreto, soprattutto in territori segnati da fragilità sociali ed economiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author