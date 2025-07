Incendio Metaponto: neonato di 8 mesi intossicato dal fumo

METAPONTO – Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio sta interessando la costa jonica e in particolare Metaponto. Tre in totale tra villaggi e campeggi le strutture che sono state fatte sgombrare in via precauzionale mentre il Comune di Bernalda ha chiesto alle persone che si trovano o abitano nell’area interessata dalle fiamme di mettersi in sicurezza e allontanarsi al più presto possibile. In questo momento tre risultano i feriti tra cui un bambino di otto mesi, intossicato dal fumo di due vasti incendi che è stato curato dagli operatori del 118 e poi portato in Ospedale a Policoro. Altri due i feriti un ragazzo di 19 anni e un uomo con ustioni di primo grado. Nel frattempo, un secondo incendio si sta sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, e si sta dirigendo pericolosamente verso l’area di Torremare.

