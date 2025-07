Incendio Metaponto, Manca (PD): “Basta silenzi”

“Quanto accaduto nelle scorse ore a Metaponto è di una gravità inaudita. Centinaia di persone evacuate, famiglie in fuga, tre feriti tra cui un neonato, decine di ettari di pineta distrutti. Una ferita profonda inferta al nostro territorio e al suo patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico”.

Così Daniele Manca, Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, interviene dopo il devastante incendio che ha colpito l’area metapontina.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte – prosegue Manca – e ringraziamo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e volontari per l’enorme lavoro messo in campo. Ma non basta. Serve un piano regionale straordinario di prevenzione e monitoraggio. Ogni anno si ripete lo stesso dramma e questo è inaccettabile”.

“Occorre un piano straordinario di prevenzione e sicurezza per proteggere il territorio e le persone. La Regione Basilicata deve riferire subito in Consiglio e mettere in campo tutte le azioni necessarie, così come il Governo nazionale deve intervenire per sostenere concretamente il territorio colpito. Il tempo delle dichiarazioni è finito: la politica regionale e nazionale devono agire”.

