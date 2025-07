Incendio Metaponto, Lara salva tre persone e un cane dalle fiamme

La storia di umanità e coraggio di Lara Tataranno: in abito da sera ha salvato tre vite dal fuoco

Metaponto, in Basilicata, è stata colpita nei giorni scorsi da un vasto incendio che ha interessato la pineta a ridosso della costa ionica, una delle aree naturalistiche più frequentate e apprezzate del territorio. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno raggiunto numerose abitazioni costringendo decine di persone all’evacuazione immediata.

Tra i racconti di quei momenti drammatici emergono testimonianze di grande umanità e coraggio. Una di queste è quella che ha per protagonista Lara Tataranno, che ha scelto di mettere in secondo piano ogni altro impegno pur di soccorrere degli amici in difficoltà.

Lo ha raccontato Angela Giasi, testimone diretta dei fatti. “Avrei dovuto essere a Bari per accompagnare mia figlia in aeroporto – ha spiegato -, ma su invito di Lara ero rimasta a Metaponto per darle una mano in un evento a Pisticci.” Un cambio di programma che si è rivelato provvidenziale.

Quando la situazione è precipitata, con il fumo che iniziava a invadere la zona residenziale, Lara ha raggiunto in pochi minuti Angela, i suoi genitori, un’amica di famiglia di nome Paola e il loro cane, che si trovavano in villa senza un mezzo per allontanarsi. Nonostante fosse pronta per partecipare a un evento serale, durante il quale avrebbe ricevuto un riconoscimento, Lara ha svuotato in fretta la propria auto, abbandonando allestimenti, bottiglie di vino e materiale per la cena, per caricare le persone e metterle in salvo.

“Abbiamo lasciato tutto alle nostre spalle e siamo scappate via spinte solo dalla paura – racconta Angela -. Dopo ci siamo ritrovate in un bar, ancora scosse, a bere una camomilla e cercare conforto nella consapevolezza di essere salve”.

Angela ha voluto condividere questa vicenda non solo per esprimere pubblicamente gratitudine, ma anche per rendere omaggio al coraggio di Lara Tataranno e all’impegno silenzioso di tutti coloro che hanno affrontato l’emergenza: vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari della Protezione Civile, amministratori locali e semplici cittadini.

Una fotografia scattata durante l’evento serale, che ritrae le tre donne sorridenti, è diventata simbolo di questa vicenda. Non mostra l’incendio né le sue conseguenze, ma testimonia che anche nei momenti più bui la solidarietà resta una luce che guida.

