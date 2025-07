Incendio Metaponto, dimessi i tre feriti curati all’ospedale di Policoro

Sono stati tutti dimessi i tre pazienti ricoverati ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro, in seguito all’incendio divampato nella pineta di Metaponto Lido. Si tratta di un bambino di 8 mesi, di una donna incinta alla trentacinquesima settimana e di un uomo con ustioni giudicate guaribili in circa 15 giorni. I tre erano stati soccorsi e trasportati dal servizio 118 attivo nei presidi della fascia jonica metapontina.

Il Direttore Generale dell’ASM di Matera, Maurizio Friolo, ha sottolineato come il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco abbia consentito di contenere i danni a persone e cose, grazie anche alla prontezza della rete sanitaria locale. Il personale medico dell’ospedale di Policoro è stato allertato per fronteggiare un possibile accesso massivo di pazienti, circostanza che non si è verificata, ma che è stata gestita con efficienza e prontezza.

Friolo ha espresso un ringraziamento particolare a tutti gli operatori del 118 intervenuti per soccorrere le persone coinvolte, molte delle quali si trovavano nelle strutture ricettive e sulla spiaggia al momento dell’emergenza.

La Direzione Strategica dell’ASM ha infine voluto esprimere vicinanza ai cittadini, agli operatori turistici di Metaponto e Bernalda e ai turisti colpiti da un evento drammatico che ha interrotto la piena stagione balneare. L’auspicio, si legge nella nota, è che la normalità possa essere ripristinata al più presto.

