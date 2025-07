Incendio Metaponto, Cavallo (Cisl): “Più controlli sul territorio e lotta ai piromani”

Il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo esprime solidarietà alla popolazione, ai turisti e agli operatori turistici colpiti dal violento incendio che ieri ha interessato il lido di Metaponto. «È un evento che ci preoccupa – commenta Cavallo – non solo per la sua gravità, ma anche per la tempistica se pensiamo che l’incendio si è verificato a poche settimane da quello che ha devastato un’altra area di Bernalda, distruggendo decine di ettari di vegetazione. Un fenomeno, questo, che avviene con sospetta regolarità in precise condizioni meteorologiche, come il vento che ha alimentato la portata dell’incendio rendendo le fiamme ancora più difficili da domare. A tal proposito va fatto un sentito ringraziamento al corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti volontari che hanno contribuito a domare l’incendio, evitando una tragedia ben più grave. Come emerge dalle prime indagini, è altamente probabile – continua il segretario della Cisl – che non si possa parlare di evento naturale e che dietro questi ripetuti episodi ci sia ancora una volta una regia umana. Servono maggiori controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più a rischio, contro chi non ha a cuore il patrimonio boschivo e ambientale della nostra regione ed è finanche disposto a mettere in pericolo delle vite umane per i propri biechi interessi. Sollecitiamo pertanto interventi mirati, piani di prevenzione efficaci e una stretta collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali per proteggere il nostro territorio da chi lo mette in pericolo per interessi inconfessabili o per irresponsabile incoscienza. Il nostro patrimonio naturale non può più essere lasciato senza difese dinanzi alla follia malata dei piromani», conclude Cavallo.

