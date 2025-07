Incendio Metaponto, Bardi: “Siamo con voi”

METAPONTO – “Le fiamme che hanno colpito Metaponto ci raccontano di un’emergenza drammatica, ma anche della forza di una comunità che non si piega. Voglio rassicurare tutti i cittadini lucani, i turisti e i residenti coinvolti: la Regione è pienamente operativa, in stretto contatto con il prefetto di Matera e con il sindaco di Bernalda”. Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Abbiamo immediatamente attivato il sistema sanitario territoriale, con guardie mediche e ambulanze del 118 a supporto di chiunque abbia bisogno. La Protezione civile regionale è dalle prime ore sul posto con il suo personale, impegnato nelle operazioni di contenimento e soccorso. Seguiamo costantemente le operazioni di evacuazione per garantire sicurezza e assistenza. Nessuno sarà lasciato solo: chi ha dovuto abbandonare casa o struttura ricettiva troverà ospitalità in altri luoghi dell’area jonica. La Regione Basilicata assicura il proprio supporto in questa operazione. Un sentito ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini – vigili del fuoco, forze dell’ordine, operatori sanitari, volontari – che in queste ore stanno lavorando senza sosta per riportare la situazione sotto controllo e scongiurare ulteriori pericoli. In momenti come questo, la Basilicata dimostra ciò che è: una terra solidale, unita, pronta a proteggere ogni suo cittadino”, ha concluso Bardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author